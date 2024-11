FC Porto expulsa de sócios Fernando e Sandra Madureira, Catão e Vítor Aleixo

O Conselho Fiscal e Disciplinar do FC Porto decidiu, por unanimidade, expulsar de sócios Fernando Madureira, Sandra Madureira, mulher do ex-presidente da claque Super Dragões, e Vítor Catão e Vítor "Aleixo" Oliveira, segundo avança o "Jornal de Notícias", esta segunda-feira. Decisão que surge na sequência dos acontecimentos da assembleia geral extraordinária (AG) do dia 13 de novembro de 2023.

Assim se concluem os procedimentos internos para apuramento dos acontecimentos da AG do ano passado, que foi suspensa devido a agressões e críticas à organização. Desses desacatos surgiu uma investigação formal do Ministério Público, que desencadeou a "Operação Pretoriano", no âmbito da qual foram detidas 12 pessoas. Entre elas estão Sandra Madureira, Vítor Catão e "Aleixo", todos com ligação as Super Dragões, além de Fernando Madureira, também conhecido como "Macaco", o líder da claque e o único dos arguidos que se encontra em prisão preventiva.



A Direção do FC Porto incluiu no processo disciplinar a acusação do Ministério Público, que refere que elementos dos Super Dragões quiseram "criar um clima de intimidação e medo" na AG, de forma a assegurar que mantinham os privilégios de que usufruíam por integrarem a principal claque do clube.

Os relatórios disciplinares finais foram "validados e subscritos integralmente" pelo Conselho Fiscal e Disciplinar do FC Porto, segundo o "JN", incluindo a proposta de exclusão de sócios do casal Madureira, de Catão e de "Aleixo". Ainda de acordo com o jornal, os quatro visados irão recorrer da decisão.

Fernando Saúl, oficial de ligação aos adeptos à data dos acontecimentos e um dos arguidos da "Operação Pretoriano", será suspenso por 45 dias.

Conforme referido, Madureira está em prisão preventiva desde janeiro. Já Catão está em prisão domiciliária. Todos aguardam por desenvolvimentos no processo, que se encontra em fase de instrução.