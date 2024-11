FC Porto expulsa de sócios Fernando e Sandra Madureira, Catão e Vítor Aleixo

O Conselho Fiscal e Disciplinar do FC Porto decidiu, por unanimidade, expulsar de sócios Fernando Madureira, Sandra Madureira, mulher do ex-presidente da claque Super Dragões, e Vítor Catão e Vítor "Aleixo" Oliveira, segundo avança o "Jornal de Notícias", esta segunda-feira. Decisão que surge na sequência dos acontecimentos da assembleia geral extraordinária (AG) do dia 13 de novembro de 2023.

Assim se concluem os procedimentos internos para apuramento dos acontecimentos da AG do ano passado, que foi suspensa devido a agressões e críticas à organização.



(em atualização)