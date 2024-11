FC Porto renegoceia a dívida

O FC Porto confirma a renegociação da dívida da SAD.

Em comunicado enviado à CMVM, os dragões anunciaram uma emissão de obrigações no valor global de 115 M€, com 5,62% de taxa de juro, e com um pagamento a 25 anos.

A operação financeira foi realizada com a USPP (US Private Placement), através da JP Morgan e algumas seguradoras do mercado internacional.

Segundo os azuis e brancos, esta operação “destina-se a refinanciar o passivo existente e a financiar a atividade global do FC Porto” e “representa um passo decisivo na concretização da estratégia de financiamento do FC Porto”.

Foi conseguida a extensão da maturidade média da dívida e a redução do custo médio da dívida.

O presidente Villas-Boas diz que “esta é uma operação da qual nos orgulhamos muito, é um passo histórico para o FC Porto. Dará outra credibilidade junto a fornecedores, clubes e agentes, em relação aos quais o clube foi acumulando uma dívida substancial”.

“Em realidade, é uma dívida contraída para pagar dívida, mas que nos permite em linha com os próximos 25 anos crescer a nível operacional, comercial e desportivo, sobretudo. Além disso, permite-nos lidar com o dia a dia de outra forma.”, acrescentou.