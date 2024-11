Samu “muito feliz” por chegar à Seleção

O avançado do FC Porto, Samu Omorodion, confirma que se emocionou ao ser convocado pela primeira vez para a principal seleção espanhola.

“Emocionei-me muito ao recordar dos momentos que passei para chegar até aqui, de todos os esforços, estou muito feliz”, referiu.

Samu, o melhor marcador dos dragões, diz estar a “viver um sonho”.

“Estou muito agradecido pela oportunidade e com vontade de aprender a ajudar no que possa a equipa”, acrescentou.

A convocatória do selecionador Luis de la Fuente tem três novidades: Samu, avançado do FC Porto, Aitor Paredes, defesa do Athletic Bilbao, e Marc Casadó, médio do Barcelona.

A Espanha vai defrontar a Dinamarca, a 15 de novembro, e a Suíça, a 18 do mesmo mês.