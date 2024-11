FC Porto de Villas-Boas e Vítor Bruno "é zero". Para Nuno Lobo, saída de Conceição "foi erro crasso"

Nuno Lobo tem muitas perguntas, após a goleada sofrida na Luz, mas duas certezas: o que não faria se estivesse no lugar de André-Villas Boas, que terá ido ao balneário apontar o dedo ao plantel, e que com Sérgio Conceição o FC Porto não estaria nesta situação.

Depois da hecatombe no clássico com o Benfica, os adeptos portistas continuam à procura de respostas. Em declarações a Bola Branca, Nuno Lobo, candidato derrotado nas duas últimas eleições, deixa uma garantia: "Se fosse eu o presidente do FC Porto, a primeira coisa que fazia, em vez de ir ao balneário, era aproveitar o facto de a comunicação social estar lá e dar uma palavra aos sócios e adeptos do FC Porto."

"Era isso que [Villas-Boas] devia ter feito. E não houve nada. Foi zero, completamente zero e é isto que tem sido o FC Porto", acusa.

Justificação do cansaço não colhe

Nuno Lobo não aceita que o cansaço de um calendário preenchido sirva de justificação para os quatro golos sofridos diante do velho rival e sublinha que, se assim fosse, "também teríamos de falar do Sporting, do Benfica, do Braga e do Vitória". O que saltou à vista, mais do que o desgaste, foi a "apatia" da equipa de Vítor Bruno.

"Não sei o que é uma equipa cansada. O FC Porto habituou-me a estar presente em todas as competições e é a primeira vez que ouço falar numa equipa cansada. Não sei o que é isso. Agora, que havia ali algo que nunca vi, a apatia dos jogadores... Estamos a falar de um jogo frente ao Benfica, um clássico. Eu não encontro explicação para a forma como os jogadores se comportaram", reconhece o candidato derrotado por Villas-Boas.

Para Nuno Lobo, "não foi só o jogo com o Benfica".

"As pessoas têm memória curta. Não me esqueço dos últimos 20, 30 minutos miseráveis do jogo com o Braga, em casa, em que defendemos, defendemos, defendemos. Não me esqueço do jogo de Bodo/Glimt, uma desgraça total. Não me esqueço do jogo bem conseguido contra o Manchester United e de nos deixarmos empatar no último segundo. O mesmo sucedeu contra a Lazio. O que é que se passa com a equipa do FC Porto?", questiona, antes de dar uma possível resposta: o treinador.



Saudades de Sérgio Conceição



Nuno Lobo coloca a hipótese de o balneário não estar identificado com Vítor Bruno e, nestas declarações à Renascença, volta a suspirar pelo seu antecessor: "Sempre disse que o Sérgio Conceição era o meu treinador."

"Foi um erro crasso. Com o pulso e o que representava Sérgio Conceição para o FC Porto, com ele ao leme não estaríamos nesta posição", vinca.