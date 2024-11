Pepe: "Custava muito perder um clássico, mas não cheguei a perder assim"

Pepe, antigo capitão do FC Porto, classifica a derrota com o Benfica como "muito dura", mas é momento de dar confiança aos jogadores.

Em declarações reproduzidas pelo "Record" à margem de uma gala da Federação Portuguesa de Futebol, o jogador que terminou carreira nos últimos meses após o Euro 2024 avaliou a derrota por 4-0: "É muito duro. Quem passou por aquela casa, e eu particularmente que estive alguns anos no Porto, sei o que pesa a derrota. É triste para nós adeptos, mas há que dar confiança aos jogadores".

O ex-defesa diz que "não chegou a perder para o Benfica" por números tão expressivos, mas sair derrotado de um clássico fazia mossa.

"Custava-me muito, principalmente quando os olhos estão todos postos nesse jogo. O Sporting tinha jogado anhtes e a vitória era importante para os dois clubes. Nesses jogos, o jogador tem de se contrar, manter o foco, falar pouco e trabalhar muito", concluiu.

Pepe, de 41 anos, disputou 290 jogos pelo FC Porto em duas passagens: entre 2004 e 2007 e entre 2018 e 2024. Foi quatro vezes campeão nacional, venceu cinco Taças de Portugal, três Supertaças e uma Taça da Liga.

Por agora, admite que ainda não sente saudades dos relvados: "Tenho aproveitado o tempo com a família, é algo que poucos jogadores têm, com estágios e jogos a cada três dias. Para já ainda não tenho saudades, é bom sinal, deixei tudo em campo. Não foi estranho, já me vinha a mentalizar, sabia que estava perto de me retirar, foi natural".

Questionado sobre uma possível futura ligação ao futebol noutras funções, Pepe não abriu o jogo.

"Há tanta coisa para fazer, sou jovem e tenho saúde. Não jovem para continuar a jogar futebol, mas jovem para a vida. Tenho muitos caminhos para escolher, sempre com o sentido de me poder preparar bem academicamente", concluiu.