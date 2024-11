"Não foi um Porto à Porto, mas que se aprendam com os erros"

"Uma noite para esquecer". É desta forma que, e já a frio, Paulo Teixeira reage à goleada sofrida pelo FC Porto no Estádio da Luz, por 4-1.

Em declarações a Bola Branca, esta segunda-feira, o antigo vice e atual membro do conselho superior do clube mostra-se descontente. Até pelo facto de não ser habito acontecer o que ontem aconteceu no recinto das águias.

"Normalmente vamos ao Estádio da Luz com outra postura e ontem não foi um Porto à Porto”. Esperemos que se aprenda com os erros e a partir de hoje as ‘coisas’ sejam diferentes. Foi uma noite para esquecer", justifica o dirigente, que admite que Vítor Bruno também não esteve num dia bom.

"É o mesmo treinador que fez o que fez na final da Supertaça [vitória sobre o Sporting no início da época] e o treinador é sempre o mais fácil de acusar. Só que os nossos dias não são todos bons", exclama.

Por outro lado, a mudança diretiva ou os processos judiciais que envolvem algumas figuras do universo portista também influenciam a equipa, segundo Paulo Teixeira, que 'não atira a toalha ao chão' no que à conquista de troféus diz respeito. E com um 'cuspir de fogo' para o rival Sporting.

"É uma época de transição. Queremos naturalmente ganhar, mas estamos numa fase em que há muitas situações para resolver e que afetam a gestão diária da equipa. FC Porto pode ser campeão? Havia um adversário nosso que quando chegava a dezembro já tinha o campeonato. Nós ainda não estamos nessa fase. Ainda há muito jogo pela frente", atira o ex-vice, que não descarta mexidas no plantel em janeiro, embora condicionadas.

"Dentro das possibilidades diminutas, pode haver reforços. Mas penso que temos matéria prima que pode dar os títulos que o FC Porto anseia e merece", termina.