Adeptos do Porto terão atacado carro de Vítor Bruno após derrota na Luz

Cerca de uma centena de adeptos do FC Porto terão contestado a equipa, esta madrugada, no Olival, depois da derrota contra o Benfica por 4-1. A notícia é avançada pelo jornal "Now".

Segundo a publicação, a contestação dos adeptos não se ficou pelo final do jogo na bancada da Luz e continuou na chegada à cidade do Porto. A GNR terá sido chamada após os adeptos terem atacado ao pontapé a viatura do treinador Vítor Bruno, tendo danificado o carro.

Semelhante terá acontecido a Jorge Costa, lenda do clube e atual diretor do futebol. O antigo central terá tentado dialogar com os adeptos presentes.

Segundo o "Record" e o "zerozero", o presidente André Villas-Boas terá ido ao balneário após a derrota e terá caracterizado a exibição como "uma vergonha". Ainda assim, o lugar de Vítor Bruno não estará em risco e o técnico mantém a confiança da administração.

Há 60 anos que o FC Porto não sofria quatro golos do Benfica. A última vez foi em 1964/65.

Foi a quarta derrota do Porto esta época em 18 jogos disputados e a segunda no campeonato, depois de ter também perdido em Alvalade contra o Sporting. O Porto mantém o segundo lugar do campeonato, com 27 pontos, à condição, porque cairá para terceiro se o Benfica vencer o jogo que tem em atraso.