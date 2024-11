Samu chamado pela primeira vez à seleção principal de Espanha

Samu Aghehowa integra a convocatória desta sexta-feira da seleção principal de Espanha. É a estreia, para o ponta de lança do FC Porto.

O avançado, de 20 anos, já é internacional olímpico e sub-21, e agora terá a oportunidade de se tornar internacional AA. É o grande destaque da lista de Luis de La Fuente para os jogos com Dinamarca e Suíça, a contar para as duas últimas jornadas da fase de grupos da Liga das Nações.

Nota, também, para as inclusões de Aitor Paredes, central, de 24 anos, do Athletic de Bilbau, e Marc Casadó, médio-defensivo, de 21 anos, do Barcelona. Ambos são estreantes, à semelhança de Samu.

Contratado, no verão, ao Atlético de Madrid, por 15 milhões de euros, Samu Aghehowa (como prefere ser chamado, em vez de Omorodion) está a ter um grande início de época pelo FC Porto, com 11 golos em 12 jogos.