Pepê recebe prémio “Fair-Play” da Liga

A Liga Portugal premiou Pepê pelo gesto de “fair-play”, durante a partida contra o Estoril, quando parou um contra-ataque na altura da lesão de Pedro Amaral, jogador dos canarinhos.

“A Liga Portugal atribuiu o Prémio Neno – Fair Play a Pepê, na sequência do gesto de desportivismo do avançado do FC Porto na partida com o Estoril Praia, da 10.ª jornada da Liga”, lê-se no comunicado oficial.

O prémio foi entregue por Domingos Paciência, embaixador da Liga.

O FC Porto também fez uma publicação a mostrar o momento, com uma fotografia de Pepê e do ex-jogador dos dragões.