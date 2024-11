Vítor Bruno. “Resultado absolutamente injusto”

O treinador do FC Porto, Vítor Bruno, lamenta a forma como os golos foram sofridos em Itália, que voltaram a custar pontos na Liga Europa, e deixou críticas à arbitragem.

O jogo

"Profundamente desgostoso com o resultado, que é absolutamente injusto por tudo o que fizemos nos 90 minutos de jogo. Não tem a ver com erros individuais, tem a ver com a questão da maturidade, frente ao Manchester United foi o que foi. Estamos a falar de quatro pontos, podíamos ter sete agora. Não podemos partir demasiado a equipa. Temos de crescer com os erros que cometemos.

Críticas à arbitragem

"Ficou à vista de todos, o lance do Eustáquio pareceu-me demasiado evidente. Na segunda parte, Gigot tem amarelo, depois faz a falta sobre o Galeno que seria para o segundo amarelo. Pareceu-me tudo a empurrar para um lado e não a dividir o jogo. São critérios que são estranhos, mas é o que é. Temos de crescer em cima desta adversidade."

Vem aí o Benfica

"Andar para a frente, não vamos chorar em cima do molhado. Temos de olhar a fundo para que isto não se volte a repetir. Temos de olhar já para o jogo de domingo e dar todas as condições aos jogadores. Em cima de uma derrota, temos de atacar com tudo no jogo seguinte com o ADN Porto que queremos que a equipa tenha".

