Vítor Bruno. “Queremos adicionar mais três pontos”

O treinador do FC Porto, Vítor Bruno, espera vencer a Lazio, apesar da dificuldade na Liga Europa.

Elogios da Lazio

“É preciso ter cuidado com o elogio, pode ser para embalar. Sim, tem semelhanças e pontos de contacto. A pressão alta, o conceito de sair a partir de trás, porque é bonito e as pessoas gostam de ver. Sabemos da valia da Lazio. Mas foi como disse o Nehuén, creio que vai ser um grande jogo amanhã. Temos de entrar com muita ambição de ganhar. Queremos adicionar mais três pontos e terminar o jogo de amanhã com sete, somando esses três aos quatro que já temos."

Lazio no campeonato diferente da Lazio na Europa

"Diferente sim naquilo que são as peças que vão a jogo. Tem feito muita rotação de jogadores entre uma competição e outra. O perfil enquanto equipa não muda, já o perfil individual sim. Jogar com o Nuno Tavares à esquerda é uma coisa, e segundo disse o treinador irá jogar amanhã, e jogar com o Pellegrini também é outra. Mas não queremos especular sobre o jogo de amanhã. Queremos uma equipa que crie e que vá em busca do resultado porque se estivermos à espera arriscamos a que a coisa não corra bem. Temos de ir atrás daquilo que queremos muito, que é ganhar."

Gestão para o clássico?

"Sim, neste momento estamos em condições de preparar dois jogos num só. Diferente seria se estivéssemos numa fase de grupos e já tivéssemos a qualificação garantida. Não fizemos esse exercício, mas tentámos traçar um perfil para cada jogador e perceber quem está capaz de jogar amanhã. Temos 24 horas ainda até ao jogo, sem olhar para o jogo de domingo, apesar da sua importância. Queremos rapidamente escalar na tabela desta Liga Europa e chegar aos lugares de qualificação direta."

Wendel e Ivan Jaime ausentes

"Nenhum dos que ficaram, exceto do Marko, que é o único que não pôde vir por impedimento físico. Os outros é meramente por opção."

Que lembranças tem do jogo contra a Lazio

“Lembro-me com boas memórias porque tivemos sucesso. Não ganhámos aqui, empatámos, mas ganhámos no Porto. Nestes sete anos no FC Porto penso que nunca ganhámos aqui em Itália. Mas já eliminámos a Juventus, a Roma, a Lazio. Funcionam com um guia de inspiração de amanhã podermos voltar a ganhar em Itália."

FC Porto e Lazio: duas equipas de Champions

"Claramente duas equipas de Champions, é óbvio e claro. Se podemos ganhar a Liga Europa ou não, o nosso grande objetivo primeiro é ganhar amanhã. Depois pensaremos mais à frente. Não me lembro de falar do jogo da Udinese com a Lazio porque fomos buscar estes jogos mais recentes, onde tem sido mais bem sucedida. Esperamos uma Lazio com um jogo forte de corredores, temos de saber explorar os espaços, queremos ter muito da segurança das respostas que o Nehuén deu e também da irreverência que lhe corre nas veias do sangue argentino."

O FC Porto defronta a Lazio, esta quinta-feira, para a Liga Europa, a partir das 20h00.