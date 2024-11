Villas-Boas: "A Lazio está num momento forte, mas que o Porto traga a vitória"

André Villas-Boas, presidente do FC Porto, quer aproveitar o bom momento dos dragões para derrubar uma Lazio igualmente a viver triunfante no início de época.

Em declarações à Sport TV antes da viagem para Roma, no aeroporto, o dirigente perspetiva uma nova vitória.

"Espero um jogo difícil, a Lazio está num momento forte, é o primeiro classificado da Liga Europa e esperamos o melhor, queremos também aproveitar o momento da nossa equipa, que seja um bom jogo e que o Porto traga a vitória", disse.

A Lazio venceu todos os jogos disputados na prova até agora: foi até casa do Twente vencer por 2-0, goleou o Nice por 4-1 em casa e bateu, fora de portas, o Dínamo de Kiev por 3-0.

Ainda sobre o rendimento de Samue e os elogios feitos pelo espanhol à atuação de Villas-Boas, o presidente responde.

"Foi uma operação complicada que queríamos muito fazer e conseguimos trazê-lo. É bom sentir que os jogadores conseguem render imediatamente quando chegam ao FC Porto. Tem os resultados de uma contratação de peso como foi a dele", explicou.

O Lazio-Porto joga-se esta quinta-feira, às 20h00, no Olímpico de Roma, com relato em direto no site da Renascença.