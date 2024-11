Nuno Tavares e o Lazio-Porto: "Duas equipas de classe mundial com qualidade para estar na Champions"

O defesa esquerdo Nuno Tavares, da Lázio, espera um jogo “difícil” na Liga Europa contra o FC Porto, uma “equipa muito forte”.

O antigo jogador do Benfica, a passar uma boa fase em Itália, ainda acredita que pode chegar à Seleção.

Muito elogiado

"É importante não cair na emoção, o futebol muda de um dia para o outro. Tento sempre fazer o meu melhor. É sempre bom ouvir elogios, mas o mais importante é poder estar a ajudar a equipa.

Impacto na Serie A

"A experiência que ganhei nos clubes por onde passei tem sido importante. Trabalhei muito para poder estar neste nível. Venho a crescer, como sempre quis, gradualmente e com consistência, espero dar continuidade. Nunca duvidei das minhas qualidades, não estou surpreendido. É algo que sei que sou capaz de fazer e continuo a trabalhar para isso dia a dia."



Sem jogos na Liga Europa

"Acho que é por estratégia do treinador. Na Liga Europa, ele tem mudado alguns jogadores. Gostava de jogar, não sei se vai ser agora, mas respeitarei sempre as opções do treinador."



FC Porto

"Vai ser um jogo difícil, contra uma equipa muito forte. Já os conheço, estou mais preparado e identificado com o FC Porto. Estamos focados no que podemos fazer. Estamos a fazer uma grande época, acho que FC Porto sabe disso e vai ter atenção à maneira como jogamos."

Jogo

"Vamos estudar o adversário, somos a Lazio, um grande da Europa. O FC Porto vai ter atenção. Estamos numa boa fase."



Seleção Nacional

"Será um processo normal, porque jogo numa equipa grande e, se mantiver a consistência, será natural. Não crio expectativas, tenho o meu foco na Lazio, se estiver bem no clube será mais fácil de atingir o objetivo da Seleção."

A partida entre Lázio e FC Porto, para a Liga Europa, está marcado para as 20h00 de quinta-feira.