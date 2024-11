Atleta paralímpico do FC Porto fica sem treinar após roubo da cadeira de rodas

David Araújo, atleta paralímpico do FC Porto, está impedido a assistir às aulas e treinar, após ter ficado sem a cadeira de rodas elétrica, roubada na madrugada de segunda-feira, segundo o "Jornal de Notícias".

A cadeira ficara a carregar durante a noite na garagem comum do prédio onde Araújo, de 17 anos, reside, em Vila Nova de Gaia, por ser demasiado grande para entrar no elevador. Na segunda-feira de manhã, a família deparou-se com o furto e fez uma participação formal à PSP.

Sem a cadeira de rodas, David Araújo não pode assistir às aulas do curso que frequenta, o primeiro ano de Direito da Universidade do Porto, nem participar nos treinos de boccia BC2, modalidade em que representou Portugal nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. O caso fica ainda mais complicado tendo em conta que a cadeira tem um custo de 15 mil euros e está especificamente adaptada às necessidades do atleta.

No Facebook, a mãe de David lançou um apelo por ajuda a encontrar a cadeira do filho, cuja autonomia "está completamente limitada" sem ela, pois fica "confinado a casa ou dependente de outros para sair".

"Quem tiver alguma informação, peço o favor de a dar às autoridades, pois devido ao valor é considerado crime público", alertou.

Ainda de acordo com o "JN", o presidente do FC Porto, André Villas-Boas, já contactou a família, de forma a ajudar a encontrar uma solução.