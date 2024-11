Villas-Boas diz que FC Porto quer "agir proativamente" no caso dos e-mails

André Villas-Boas, presidente do FC Porto, anunciou que o clube azul e branco tem intenção de "agir proativamente" no caso dos e-mails e contestar "arquivamentos que consideramos infundados".

Num editorial na revista "Dragões", o dirigente focou-se no tema da corrupção no futebol, "um problema alarmante que compromete tanto a integridade do desporto quanto a confiança dos adeptos e a sustentabilidade dos clubes que acreditam numa competição justa e transparente".

"A verdade é que o futebol em Portugal tem sido marcado por escândalos que frequentemente culminam em nada ou no limite em decisões judiciais sem consequências disciplinares efetivas, gerando uma sensação de desigualdade no tratamento dado aos clubes", pode ler-se.

Villas-Boas garante que o Porto "não será conivente com este estado de coisas".

"O FC Porto está a estudar em detalhe o despacho de acusação proferido pelo DCIAP no mediático “caso dos e-mails” e tem intenção de agir proativamente relativamente à acusação, incluindo a contestação de arquivamentos que consideramos infundados. Comunicámos também as nossas preocupações e intenções à Liga, à Federação e, devido à gravidade que transcende o futebol e a sua indústria como um todo, à Presidência da República, ao Governo e à Procuradoria Geral da República", afirma.

O Ministério Público (MP) pediu que o Benfica seja suspenso de todas as competições desportivas, no âmbito do caso dos e-mails.

A SAD do Benfica e o seu ex-presidente, Luís Filipe Vieira, assim como o antigo assessor jurídico encarnado Paulo Gonçalves e a SAD do Vitória de Setúbal, vão a julgamento a propósito do processo, por alegada falsificação de negócios de vendas e empréstimos de jogadores.

Já Rui Costa, atual presidente das águias, não foi criminalmente responsabilizado. Também ilibados foram os antigos dirigentes José Eduardo Moniz e Nuno Gaioso. Domingos Soares de Oliveira, ex-administrador da SAD do Benfica, passou de arguido a testemunha no processo.