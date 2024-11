Vítor Bruno. "A vitória justa", o "hino ao futebol" e "toda a sorte do mundo"

O treinador do FC Porto, Vítor Bruno, considerou justo o triunfo sobre o Estoril (4-0), aproveitou para elogiar Pepê e deixou palavras simpáticas para Rúben Amorim.

O jogo

"Uma vitória justa, por números claros, que podia ter mais um ou outro golo. Baliza a zero também, é algo que procuramos construir, com bases sólidas. No final da 1.ª parte sentiu-se a equipa a abrandar, mas isso também tem a ver com o chamar o adversário. Sei que às vezes ficamos mais impacientes, mas é algo que tem de ser feito. Depois na segunda parte fazemos o terceiro golo, o quarto golo e ainda ficaram outros por fazer. A equipa respira cada vez mais confiança e isso deixa-me muito contente"

Alan Varela e o receio do amarelo

"Sentimos que não era o verdadeiro Varela, estava ligeiramente condicionado e sempre com algum travão de mão nas abordagens. No futebol de alta competição não pode haver essas abordagens. Podia estar retraído pela questão do quarto amarelo. E entre ter o Varela a meio gás ou o Eustáquio a gás inteiro, preferimos o Eustáquio. Temos jogadores que fazem com que a equipa esteja sempre em alta rotação. O Varela estava com algum receio em ver o amarelo".

A partir do dia 11 de novembro, passa a ser o treinador mais antigo nos grandes

"Não convém falar muito alto porque o presidente pode ter alguma ideia... Não é vantagem. O Bruno Lage é conhecedor do Benfica, o Carlos Carvalhal do Sp. Braga, quem for para o Sporting será certamente conhecedor do futebol português".



Fairplay de Pepê

"Acho que é um hino ao futebol, o maior hino ao futebol que tivemos aqui hoje. Sei que posso ser criticado, mas gosto muito que os meus jogadores sejam honestos com eles, com os adversários e acho que tomou a decisão certa. Depois foi retribuído [com o golo]

Saída de Amorim

“Está cá ainda, vai competir ainda mais um jogo para o campeonato, outro da Liga dos Campeões. Ao Rúben desejo toda a sorte do mundo, exceto se nos cruzarmos na Liga Europa. Poderia ser bom sinal, seria sinal que estaríamos numa fase mais à frente na prova"

O FC Porto venceu o Estoril por 4-0 e continua a perseguição ao Sporting.