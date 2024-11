Vítor Bruno. “Muito feliz pela energia que os jogadores trouxeram”

O treinador do FC Porto, Vítor Bruno, ficou contente com a exibição dos jogadores, mas alertou para o calendário muito apertado que se segue.

Passagem à “final four”.

"Muito contente por quem entrou no onze, muitas vezes as rotinas no treino nunca são a mesma coisa para levar para o jogo. Para mim é um sinal muito bom de dúvida que me dão. Eles sabem que ao lado há gente que pode competir com eles. Uma vitória justa. A segunda parte temos quatro ou cinco lances para fazer golo. Muito feliz pela energia que os jogadores trouxeram. O relvado também difícil, mas no geral muito satisfeito. Comportamento brilhante."



Destaques?

"Não vou por essa via. Se há alguém a realçar é o Gul, pela questão da dificuldade da língua, pelo esforço que tem feito. Os jogadores também foram muito solidários. A mensagem foi nesse sentido, de darem a mão a um jogador que está a fazer a estreia a titular. Nunca é fácil vir para um clube como FC Porto, com a dimensão que tem. Os colegas foram fantásticos. Elogio para o Gul, mas todos os que entraram merecem uma palavra de reconhecimento. A mim não me surpreende, porque retratam o que fazem diariamente"



Ciclo apertado

"Vamos ter três ciclos a jogar ao terceiro dias. Teremos outro domingo, teremos outro na próxima semana. Penso que somos a única equipa em Portugal que terá esse ciclo a jogar três vezes ao terceiro dia. Obriga-nos a ter esta ginástica. É perceber a necessidade de cada um e tomar decisões"

O FC Porto derrotou o Moreirense, por 2-0, e avança na “final four” da Taça da Liga, onde agora vai defrontar o Sporting.