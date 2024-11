Vítor Bruno: "Imaginemos que o Rúben sai e o Sporting fica ainda mais forte?"

Vítor Bruno, treinador do FC Porto, não antecipa um cenário em que o Sporting possa ficar mais fraco com a saída de Rúben Amorim para o Manchester United.

O treinador dos dragões comentou a provável saída do técnico leonino em conferência de imprensa após o jogo contra o Moreirense, para a Taça da Liga, mas não prevê um enfraquecimento do rival e líder do campeonato.

"Imaginemos que o Ruben sai e o Sporting fica ainda mais forte? Não vale a pena antecipar cenários. As pessoas do Sporting são as primeiras a socorrerem-se de gente competente, há dinâmicas que estão enraizadas, essa estabilidade – como o Ruben já mencionou – é algo que um treinador sonha ter. Quem vier, virá para fazer o melhor", explica.

Vítor Bruno deixou ainda um elogio às conquistas de Amorim: "O Ruben toma as decisões dele, é adulto e tudo o que conquistou foi com mérito. Não tenho muito a dizer. Chegou a hora de ele decidir".

Rúben Amorim prometeu que revelará o seu futuro na noite desta sexta-feira, após o jogo com o Estrela da Amadora.

O Manchester United cobriu a cláusula de rescisão de 10 milhões de euros no contrato de Rúben Amorim, como confirmou o Sporting em comunicado, e ainda terá pago mais alguns milhões em bónus exigidos pela estrutura leonina.

Ao que tudo indica, Amorim poderá orientar a equipa até à pausa de seleções, estando ainda no banco nos jogos contra o Manchester City e SC Braga.

O cenário em cima da mesa levaria Amorim a estrear-se no banco do Manchester United a 24 de novembro ante o Ipswich Town, em jogo da 12ª jornada da Premier League.