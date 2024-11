"Liquidez em mínimos históricos". Pereira da Costa traça cenário e perspetivas financeiras da SAD do FC Porto

José Pedro Pereira da Costa, diretor-financeiro da SAD do FC Porto, confirmou que a liquidez "estava em mínimos históricos" quando a atual direção tomou posse, confirmando a notícia que a antiga administração teria deixado oito mil euros disponíveis.

Em conferência de imprensa, ao lado do presidente André Villas-Boas, Pereira da Costa dissecou o resultado financeiro da temporada 2023/24, que terminou com um prejuízo de 21,063 milhões de euros.

"Este é o ponto de partida para um novo ciclo, que é o mandato desta administração da SAD", começou por dizer o dirigente.

O FC Porto não se apurou para a Liga dos Campeões e é apontado uma perda económica a rondar os 45 milhões de euros, que será atenuado, ainda assim, pela participação no Campeonato do Mundo de Clubes, cujo prémio pelo apuramento "deverá ser abaixo do inicialmente falado dos 50 milhões de euros".

O responsável pela pasta financeira elencou os principais problemas no imediato - e que se manterão ao longo do próximo ano - são com tesouraria, devido à antecipação de muitas verbas para os próximos anos.

"Vão-nos faltar cerca de 140 milhões de euros. São três anos e meio praticamente sem receitas de direitos televisivos em cash, a receita dos lugares anuais também já estava descontada para este ano e o próximo, que tem um impacto de 6 milhões de euros", explica.

Pereira da Costa não entrou em detalhe sobre o valor disponível na SAD do FC Porto quando tomaram posse, mas deu a entender que seriam os oito mil euros noticiados na altura.

"A liquidez no fim de maio estava em mínimos históricos. Não vale a pena por números, porque já foram amplamente difundidos, mas não havia nenhum processo em curso para aceder a liquidez", explicou o diretor-financeiro.

O acordo para a exploração das operações do Estádio do Dragão com a Ithaka, assinado ainda pela direção de Pinto da Costa, foi renegociado: "Esta atividade pode ser um motor de crescimento e tem um impacto positivo".

"Conseguimos melhorar substancialmente o acordo, passou de 65 para 100 milhões de valor total, e o valor a encaixar no imediato, em outubro, passou de 40 para 50 milhões de euros. São mais 10 milhões em tesouraria no imediato. E ainda introduzimos a opção do FC Porto recomprar os direitos em dois momentos no tempo: a 10 e 15 anos da parceria", detalhou.