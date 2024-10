Vítor Bruno. FC Porto “quis sempre ganhar”

O treinador do FC Porto, Vítor Bruno, elogia a exibição da sua equipa contra o AVS (0-5).

A partida

"Um jogo muito sério, de uma equipa que quis ganhar. Apesar de se colocar em vantagem cedo, procurou sempre mais e mais. Respeitámos muito o adversário, que tem muita valia. Agora é olhar para o próximo. Este está arrumado, olhar para quinta-feira"

Gestão na segunda parte

"A mensagem foi no sentido contrário ao intervalo, de respeitar o adversário. Procurar a perfeição, alta rotação. Não deixámos de ver a baliza adversária. Com alterações a equipa teve que se adaptar, como é natural, mas foi-se mostrando, procurando soluções. Foi um jogo sólido. O espaço para crescer é enorme"

Samu

"Muito contente por ele, mas tem que continuar a desafiar-se. Tem muito a fazer no FC Porto. Há gente com muita riqueza atrás dele. Mas estou muito contente com ele."



Amarelo a Alan Varela.

"Sim, e não foi a pensar no Benfica. Foi a pensar que ele tinha 3 amarelos e o jogo estava praticamente fechado. Essa questão foi lançada ao intervalo, não propriamente com o Alan, para não tirar o índice de agressividade. Mas ele é muito profissional, às vezes é difícil domar"

