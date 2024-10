Vítor Bruno. “Muita vontade de ganhar” uma competição que é “prioridade” para o clube

O treinador do FC Porto, Vítor Bruno, faz a antevisão da partida desta segunda-feira contra o AVS.

Equipa precisa de melhorar mais na defesa ou ataque?

"Estamos a falar de um processo de crescimento. Queremos que seja bonito. Muito do que tem de ser feito em treino, não é só com análise de vídeo, a falar com os jogadores. Espaço para treinar tem sido pouco.

O momento ofensivo falávamos de dados estatísticos, que o FC Porto era a equipa que mais criava. Não era perfeita nessa altura, nem é. Houve momentos em que tivemos muito bem, outros não tão bem, outros melhores. Queremos sempre melhorar. Queremos um futebol espetáculo, champanhe, artístico. Eu também gosto, sou muito adepto disso. Mas é preciso entender o momento, ver o que temos, garantir bases sólidas e a partir daí tornar o jogo mais rico. Passo a passo vamos lá chegar."

Diogo Costa disse ter visto a equipa ansiosa.

"Se estiver sempre ansiosa e ganhar todos os jogos 2-0, pode dar-me uma folha que eu assino já."

Mimo a Fábio Vieira

"O mimo que falei não era por minutos, era por palavras, por gestos e atitudes. O Fábio teve dois anos fustigado de lesões, tudo isso com a sua idade, com o talento, é capaz de quase o sufocar. Está a dar passos seguros. É uma opção para jogar, como outro qualquer. Depende muito do perfil. Tem dado sinais de estar melhor. A partir daí, decisões serão tomadas amanhã"

Que gestão é preciso fazer?

"O sentido de responsabilidade é sempre o mesmo, no FC Porto tem de ser assim. Olhando para o adversário, dar-lhe o valor que merece. Nesta fase o ciclo é denso, ainda não se coloca essa questão. Se o jogo fosse hoje teríamos de ter um olhar mais sensível, sobretudo para um ou outro caso mais individual. Não sendo assim, olhamos mais para o que temos de levar a jogo do ponto de vista tático, para tirar o melhor partido do que o adversário oferece como oportunidade e controlar todas as suas forças. Mas sem qualquer tipo de gestão, vamos com os melhores para ganhar. E os melhores nem são os que são titulares, mas também os que são injetados no jogo e que resolvem."

AVS

"Uma equipa que ainda não perdeu em casa, que não sofreu golos em casa nos últimos três jogos. Isso é um indicador da fortaleza que criaram a atuar em casa. Teremos que entrar muito fortes, para competir desde o primeiro minuto, numa competição que para nós é prioritária para o clube. Olhar para o jogo dessa forma, muito sérios, com muita vontade de ganhar. E realçar quem está do outro lado: uma equipa equilibrada, bem organizada, coim gente perigoso, acutilante na frente. Teremos de estar muito atentos, tanto com como sem bola para podermos em determinados momentos fazer decrescer as qualidades do oponente. E pormos a nu algumas fragilidades, levando aquilo que é nosso para jogo. Para tentar ganhar. Nunca cansando de competir, para vir com os 3 pontos, que é o mais importante"

O FC Porto vai defrontar o AVS, esta segunda-feira, a partir das 20h15.