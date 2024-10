Estádio do Dragão interditado. FC Porto vai receber Moreirense em Aveiro

O FC Porto está obrigado a receber o Moreirense, a contar para os quartos de final da Taça da Liga, no Estádio Municipal de Aveiro, depois de o Estádio do Dragão ter sido interditado por um jogo, por castigo.

A sanção, decretada pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol em outubro de 2023, transitou agora em julgado, "após uma série de iniciativas processuais subsequentes", e foi confirmada na quinta-feira. O castigo é referente ao Moreirense-FC Porto da primeira jornada da temporada passada, quando um adepto portista foi detido após lançar um petardo que feriu duas crianças.

Em comunicado no site oficial, o FC Porto realça a importância de que os seus adeptos "procurem cumprir em todos os jogos e em todos os estádios a regulamentação aplicável, primeiro para proteção do público em geral e, segundo, para que o clube não sofra as consequências".

Por outro lado, deixa um recado à Federação e à Liga Portugal.

"O FC Porto regista a natureza e severidade da sanção em questão e a celeridade com que se tramitaram os respetivos procedimentos ao nível das várias instâncias envolvidas, esperando, naturalmente, que processos semelhantes envolvendo outras entidades sejam tratados de forma equivalente no futuro", pode ler-se.

O jogo dos quartos de final da Taça da Liga entre Porto e Moreirense está agendado para 31 de outubro, próxima quinta-feira, agora para Aveiro.

[Notícia atualizada às 16h28 do dia 25 de outubro de 2024]