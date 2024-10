Treinador no fio da navalha, investimento sem rendimento. Hoffenheim em crise visita o Porto esta noite

Um treinador no fio da navalha e um investimento sem retorno. É assim que se apresentam os alemães do Hoffenheim, esta noite, frente ao FC Porto para a terceira jornada da Liga Europa.

Carlos Leal, antigo diretor desportivo do Arminia Bielefelf e radicado na Alemanha, contextualiza o momento de forma do 14.º classificado da Bundesliga.

"O Hoffenheim gastou muito dinheiro este verão e não está a mostrar o resultado que deveria ter face ao investimento. É preciso tempo, claro, mas comparado ao Porto, vemos o Samu que chegou, entrou e joga de forma impressionante", explica.

O clube investiu cerca de 50 milhões de euros, sendo que quase 20 foram no avançado Adam Hlozek, que veio do campeão Leverkusen. Apesar do contexto, o clube está invicto há três jogos: venceu o Bochum, por 3-1, na última jornada, empatou na visita ao vice-campeão alemão Estugarda e bateu o Dínamo de Kiev para a Liga Europa.

Pellegrino Matarazzo é o treinador e desde a época passada que é esperado o seu despedimento a qualquer resultado negativo: "Havia sempre um ambiente na época passada que poderia ser o seu último jogo e muitos pensavam que iria ser despedido no fim da época".

"Acho que decidiram esperar pela chegada do novo diretor desportivo [Andreas Schicker], que veio do Sturm Graz com uma grande obra feita e acredito que ficará nas mãos dele a decisão", explica.

O Hoffenheim não está bem na Bundesliga, mas está melhor do que o FC Porto na Liga Europa. Empatou na visita ao Midtjylland e venceu na receção ao Dínamo de Kiev. Leal destaca o experiente goleador do clube como o homem a ter em conta.

"Kramaric vai ser uma peça fundamental, tem uma belíssima capacidade de marcar e dar a marcar", conclui.

O croata está a arrancar a sua 10.ª época no clube e soma já cinco golos e três assistências em oito jogos disputados. O FC Porto-Hoffenheim arranca às 20h00, esta quinta-feira, com relato no site da Renascença.