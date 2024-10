Wendell continua no lote de baixas do FC Porto na véspera do Hoffenheim

Wendell continua indisponível para Vítor Bruno, no treino do FC Porto desta quarta-feira, o último de preparação para a receção ao Hoffenheim, a contar para a terceira jornada da fase de liga da Liga Europa.

O lateral-esquerdo brasileiro, que se lesionou frente ao Sintrense, na Taça de Portugal, não se apresentou no relvado, nos 15 minutos abertos aos jornalistas. Marcano, ainda a recuperar da rotura do ligamento cruzado anterior (LCA) sofrida no final de maio, também esteve ausente.

Quem treinou com o grupo, ainda que de forma condicionada, foi Zaidu Sanusi. O nigeriano já se encontra numa fase mais adiantada da reabilitação da sua rotura do LCA, esta contraída em fevereiro.

Francisco Moura é, neste momento, o único lateral-esquerdo de origem ao dispor do treinador do FC Porto, na véspera da receção ao Hoffenheim.

Os dragões procuram a primeira vitória na Liga Europa na quinta-feira, às 20h00, no Estádio do Dragão. Encontro que terá relato e acompanhamento da Renascença exclusivamente online, na app e em rr.pt.