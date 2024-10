Vítor Bruno. “Candidatos a ganhar o jogo, não favoritos a nada”

O Hoffenheim tem marcado muitos golos, mas também tem sofrido

"É o que nos procuramos em cada jogo, procurar ao máximo o equilíbrio entre jogo ofensivo e defensivo. O Hoffenheim é uma equipa vertical que faz das transições um momento forte. Temos de levar o jogo para o que queremos, para o que temos feito ultimamente, os nossos referenciais. Evitar olhar muito para o plano estratégico e descurar o que é nosso. Olhamos para o que eles podem oferecer, mas não desvirtuar o que é nosso."

Repetir defesa da Taça?

"São jogos com realidades diferentes. O adversário de amanhã é muito diferente, paralelismos há poucos ou nenhuns. Não lançamos o jogo do Sintrense a pensar no Hoffenheim. Não olhando só para o adversário, mas olhando também para ele."

Há favoritismo para o FC Porto?

"Somos favoritos a levar o jogo para onde queremos. Somos candidatos sim, favoritos não somos a nada. Podemos olhar para o adversário como quisermos, não podemos desvalorizar. Somos candidatos a ganhar o jogo, com grande sentido de responsabilidades."

Duas semanas sem competição

"Não conhecemos outra palavra que não seja o trabalho diário. Que foi o que fizemos. Trabalhar a pensar no Sintrense. Não atropelamos adversários a pensar no que vem à frente. Podemos durante o jogo pensar, mas de resto não o faço. Até ao Sintrense vi muito pouco do Hoffenheim. Agora, nas horas seguintes vi muito. Foi isso que fizemos."

Dois jogos sem vencer na Liga Europa

“Nenhum. Temos um ponto, conseguido num jogo que nos retratou no que temos de melhor, agora é atacar o jogo. Não já jogos de vida ou de morte. Gosto que os jogadores disfrutem do jogo, com bravura, retratando o que são os valores do FC Porto. O Nico, que está aqui, pode jogar mais à frente ou atrás. Mas o que pedimos ao Nico atrás é o mesmo que pedimos a outro que lá esteja. A única que lhes coisa que lhes peço é compromisso, bravura, e sobre isso é tolerância zero. Depois chega-se às discussões do Mora, que devia ter entrado noutros jogos. Quando às vezes nem na ficha de jogo esteve. As pessoas têm mais de informar do que desinformar."

Exibições do Martim e do Djaló criaram dúvida?

"Criam dúvida como o Fábio Vieira, o Iván Jaime, o Wendell quando esteve em campo, o Fran Navarro, que merece cada cêntimo que ganha no FC Porto. Isso é o que eles queram, que compitam e que me criem dúvidas a mim. Depois depende, dinâmicas há muitas. No fundo é dar riqueza ao nosso jogo, dificultando a antecipação ao adversário do que pode encontrar. O segredo do futebol caminha por aí. Antes de terminar deixem-me dar os parabéns ao Nico pela masterclass aqui na sua intervenção e ao João Brandão e à sua equipa técnica pela primeira vitória pela equipa B"



A partida entre FC Porto e Hoffenheim, para a Liga Europa, está marcada para as 20h00 desta quinta-feira.