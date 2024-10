Editora do livro de Pinto da Costa avança com queixas-crime por pirataria

A editora responsável pela publicação e distribuição do novo livro de Jorge Nuno Pinto da Costa, ex-presidente do FC Porto, chamado "Azul até ao Fim", vai avançar com queixas-crime devido a pirataria, depois de um excerto da obra ter começado a circular na Internet.

Em nota oficial, a Contraponto salienta que a obra "ainda não foi publicada nem distribuída" pela editora - a apresentação está marcada para domingo e o lançamento para o dia seguinte, próxima segunda-feira.

"Estando todos os exemplares ainda em ambiente controlado – gráfica, armazém e distribuidora –, a editora encontra-se em processo de apresentação de queixas-crime e uma investigação está já em marcha para tentar descortinar a origem da pirataria", lê-se no comunicado.

Num excerto revelado pelo jornal "O Jogo", uma entrada datada de 17 de março de 2023 dá conta de uma decisão tomada por Pinto da Costa em relação a Sérgio Conceição. O agora ex-presidente do FC Porto revela que decidiu não voltar a renovar contrato com o treinador e que não se iria recandidatar à presidência do clube.

"Hoje tomei uma decisão. Vou cumprir o meu mandato até maio de 2024, mas depois não me recandidatarei. Dediquei a minha vida ao FC Porto e vivi momentos felizes e inolvidáveis. mas tudo tem um fm, e se Deus me der vida e saúde terminarei a minha missão com 42 anos de presidência e 86 anos de idade", pode ler-se.