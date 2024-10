Empresário reclama 3,5 milhões de euros à FC Porto SAD pelas vendas de Felipe e Militão

O empresário Bruno Macedo avançou com duas queixas contra a SAD do FC Porto, em que reclama uma dívida total de 3,54 milhões de euros. Em causa as transferências de Éder Militão e Felipe para o Real Madrid e para o Atlético de Madrid, respetivamente, segundo o jornal "Record".

As duas ações de execução, uma no valor de 2,82 milhões de euros, através da Yes Sports, e a outra de cerca de 718 mil, pela BM Consulting, deram entrada no Juízo de Execução do Porto na quinta-feira.

São duas dívidas da responsabilidade da anterior administração da FC Porto SAD e herdada pela atual, liderada por André Villas-Boas.

O FC Porto comprou Felipe ao Corinthians em 2016 e vendeu-o ao Atlético de Madrid em 2019, a troco de 8,2 milhões de euros. Já Éder Militão chegou ao Dragão, proveniente do São Paulo, no verão de 2018 e foi vendido ao Real Madrid logo em janeiro de 2019, por 50 milhões de euros, embora só tenha viajado para Espanha no final dessa temporada.