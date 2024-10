Vítor Bruno. “Jogadores foram muito sérios”

O treinador do FC Porto, Vítor Bruno, ficou contente com a exibição da equipa contra o Sintrense, para a Taça de Portugal, mas lamentou os golos desperdiçados.

Objetivo cumprido

“Era importante que os jogadores olhassem para o adversário com o olhar certo. Os jogadores foram muito sérios e isso é o que me deixa mais orgulhoso. Foram muito sérios, com momentos de qualidade. Podíamos ter feito mais golos, o adversário encostou-se mais atrás. Mas agora é preparar o jogo de terça-feira"

Estreia de Tiago Djaló

"É bom para ele, para a família, que estava aí presente. Via-se que estava empolgado. No momento em que faz o golo tinha ali muita gente perto dele. Fez o trabalho dele. É importante também nos dá esse apoio e é preciso dar esse retorno em campo. Há momentos em que começa a abrilhantar em demasia e depois tem de descer à Terra, porque tem muita qualidade na saída de bola, e manter os índices de compromisso com o trabalho. Tem-no feito e feito bem. Foi o primeiro momento competitivo dele e vai ter mais no futuro. Se será já na quinta-feira ou não, não sei. Tem de competir com os outros centrais que também me dão totais garantias. É uma questão de olhar para o perfil dos avançados do adversário e ver quem casa melhor com quem."



Exibições de Iván Jaime e Gonçalo Borges

"São ciclos. Há momentos em que os jogadores que têm de perceber o que nós queremos, depois onde o treinador também é um pouco culpado pelo rendimento deles. Desde que eles façam e deem sempre o seu melhor. Voltaram a aparecer com um bom nível. São sinais que me deixam muito contente."



Hoffenheim

"Todos os jogos são decisivos. Nesta casa não há espaço para mais nada que não seja ganhar. É um jogo importante. Não é um jogo de vida ou de morte, mas para ser desfrutado com muito compromisso, tal como fizemos aqui hoje"