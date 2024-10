Samu: "Estive prestes a assinar pelo Chelsea"

Samu, novo goleador do FC Porto, revela que esteve muito perto de reforçar o Chelsea e terá mesmo viajado para Londres antes do negócio cair. No entanto, garante que está feliz e concentrado no clube portista, no qual arrancou a temporada ao mais alto nível.

Em entrevista à RTVE depois de ter feito alguns minutos na vitória da seleção espanhola sub-21 frente ao Cazaquistão, Samu recorda o verão: "Foi um período muito complicado. Toda a gente sabe que estive prestes a assinar pelo Chelsea, mas não aconteceu. Deus não quis".

Samu, de 20 anos, acabaria por assinar pelo FC Porto num negócio-relâmpago e anunciado já quase de madrugada. Custou 15 milhões de euros por metade do passe.

"Estou também muito grato ao FC Porto por me ter dado a oportunidade quando a situação era difícil para mim e estou muito feliz com a minha situação atual. Deixei o passado para trás e agora estou concentrado no que se segue", explica.

Luis de la Fuente, selecionador principal, prevê a chegada de Samu aos AA em breve. Para já, o goleador portista mantém-se calmo. É sempre um motivo de orgulho vir à seleção, quer os sub-21 ou a principal", concluiu.

Samu leva sete golos em igual número de jogos pelo FC Porto. O avançado só ficou em branco na estreia frente ao Sporting, jogo em que saiu do banco, e na última partida frente ao SC Braga.