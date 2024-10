Villas-Boas. "Adeptos são soberanos" para assobiar, mas desconforto dos jogadores implica "reeducação"

André Villas-Boas, presidente do FC Porto, explica que "os sócios são soberanos" para assobiar o rendimento da equipa, mas aponta que os jogadores "já estão a pedir para que se pare".

"Os adeptos sempre foram muito exigentes. O FC Porto não quer estar três anos sem ganhar o campeonato. A exigência está presente e o tribunal do Dragão é muito conhecido. Esteve ausente nas últimas sete épocas, mas regressou em força. Os adeptos são soberanos e assobiam quando têm de assobiar, estamos aqui para ganhar, ninguém está aqui para perder", começou por dizer aos jornalistas.

O dirigente portista diz que "são situações normais de lidar" e considera que desagrado dos jogadores implica uma "reeducação" do público.

"Temos registado o desagrado dos jogadores e isso é um sinal importante para nós e de reeducação da massa adepta. Se os jogadores mostram descontentamento, tem de haver uma reeducação e uma nova forma de estar no estádio. Jogamos contra o Manchester United, revertemos o resultado e ficou 3-3. Apesar da crise do clube, os adeptos dessa equipa não pararam de apoiar. Os sócios são soberanos. Isso tem impacto nos jogadores e parece-me claro que eles já estão a pedir para que se pare", acrescentou.

Sobre o rendimento de Samu, Villas-Boas explica que foi importante contratar alguém que substituísse a quantidade de golos que Taremi e Evanilson marcavam.

"Foi para isso que o trouxemos. Se o FC Porto concluir o resto das opções, pode ser uma das mais caras transferências do futebol português. Perdemos muito golo com as saídas do Taremi e Evanilson, foi uma aposta num jogador capaz de ter esse rendimento no imediato", explica.

Auditoria "com resultados surpreendentes"

Uma das promessas eleitorais de André Villas-Boas foi uma auditoria aos últimos anos da gestão de Pinto da Costa. O presidente promete resultados para breve.

"Temos concluídos dois anos de auditoria, mas queremos andar para trás mais alguns anos. Já nos trouxe resultados algo surpreendentes e iremos continuar a investigar. Foi um compromisso que tenho com os sócios que me elegeram e continuaremos a investigar más práticas que temos desconfiança. Já há algumas conclusões, mas pedimos para prolongar no tempo. Nos finais de outubro, início de novembro, o resultado ficará conhecido", atira.

Villas-Boas considerou ainda "uma patetice" as pinturas que surgiram no exterior do Estádio do Dragão a pedir a saída de Vítor Bruno e o regresso de Sérgio Conceição.

"Os assobios parecem-me um movmento orgânico e soberano, as pinturas parecem-me uma patetice, uma encomenda infantil e uma tentativa de destabilização. Os Super Dragões, enquanto associação, distanciaram-se das pinturas, não temos nada a ver com isso. Uma patetice e infantilidade de quem quer destabilizar. Foi um infeliz qualquer, não atribuímos nenhum valor", conclui.