Vítor Bruno. "Equipas vencedoras unem-se para defender o que conquistaram"

O treinador do FC Porto, Vítor Bruno, estava "muito satisfeito" com a exibição dos seus jogadores, mas reconhece que foi preciso defender o 2-1 para garantir a vitória contra o Sp. Braga.

O jogo

"Um jogo difícil, com um grau de dificuldade elevado. Na primeira parte podíamos ter sentenciado a partida com mais golos, tivemos duas ou três oportunidades para fazer o golo. Depois, o Sp. Braga entra bem na segunda parte e, com um bom remate, faz o empate e nós fazemos de seguida o golo em que ficamos por cima no resultado. Depois, foi defender aquilo que tinha sido conquistado.

Defender no fim

“Eu também não quero que a equipa se coloque atrás, mas não há equipas que não se unam e não tenham este compromisso. Os jogadores que entraram tiveram um rendimento alto. Depois foi sofrer um pouquinho no fim, com algumas bolas a passar perto da nossa baliza. Queríamos ganhar antes da pausa, agora é recarregar baterias para voltarmos bem".

A equipa

"As mensagens que eu passo são facilmente decifráveis, eles sabem que eu falo cara-a-cara com eles. O Francisco Moura é novo, o Nehuén Pérez é novo e é preciso assumir rotinas. Fizemos seis jogos consecutivos com a mesma linha defensiva. Agora é preciso descansar e recuperar. Há um jogo da Taça de Portugal que aí vem. Era importante vencermos nesta fase."