O médio Nico González foi eleito o melhor em campo no FC Porto – Sp. Braga pela Sporttv, mas entregou o prémio ao apanha-bolas que foi decisivo no lance do 2-1.

O jovem entregou rapidamente a bola ao espanhol, que depois lançou Pepê, que fez o 2-1.

No final da partida, Nico chamou o miúdo, deu-lhe o prémio e um abraço.