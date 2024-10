Vítor Bruno. "FC Porto a querer muito ganhar"

O treinador do FC Porto, Vítor Bruno, quer ganhar ao Sp. Braga e esquecer rapidamente o empate contra o Manchester United.

Poucos dias de preparação

"Em relação ao jogo de amanhã, é verdade que o tempo é curto e diminuto. Treinámos na sexta-feira, hoje de manhã, não com uma intensidade que queremos dar no treino, mas com este tempo tão reduzido obriga-nos a ir por estratégias de análise e de vídeo. Mas para nós é importante que tudo ande casado, sabendo que amanhã também podemos aproveitar a manhã para treinar mais alguma coisa. Queremos muito ganhar e voltar às vitórias, tendo em conta o último jogo na Europa. Queremos voltar a ganhar."

Sp. Braga

"As adaptações e a gestão é o míster Carlos Carvalhal que tem de falar delas. O Sp. Braga vem de três vitórias consecutivas, duas no campeonato e uma na Liga Europa, mas acabou por perder o último jogo na Europa. É sempre um adversário difícil, uma equipa muito difícil de bater. Teremos de estar num nível muito alto. Carvalhal tem feito muitas alterações, podendo haver uma grande plasticidade no tipo de jogadores que poderão ser opção, basta-nos traçar perfis e perceber quem poderá jogar em cada zona do campo. Estive atento à conferência dele. Há muitas nuances estratégicas que teremos de analisar e tentar antecipar cenários. Temos de fazer um grande jogo amanhã e é isso que tentaremos. O Sp. Braga é um adversário difícil, mas queremos muito ganhar."

Impacto de Samu

"O Samu tem uma vantagem muito grande num concorrente direto com ele, o Gul, que é o idioma. O espanhol é mais fácil de perceber, tem muitos espanhóis na equipa. O perfil que ele tem é difícil de encontrar no nosso campeonato. A forma como ataca os espaços, como se interliga com os seus companheiros de equipa. Eu sei que para vocês é muito importante em termos de análise dos números. Hoje também falei de manhã com o Gul, porque é difícil ele vir de um país completamente diferente e para um país com um idioma completamente diferente e a primeira coisa que ele me disse foi: 'Estou muito chateado por ter falhado aquele jogo com o Manchester'."

Manchester United

"Também foi uma noite difícil para mim, mas no dia a seguir, a partir do momento em que pisei no Olival, que não temos tempo para pensar e nos lamentarmos. Vamos cair numa armadilha se ficarmos a chorar sobre aquilo que aconteceu. O Iván Marcano é muito importante para nós, tem uma importância muito grande no balneário, mas não está presente no jogo. Isto é tudo muito bonito, os jogadores querem muito ganhar e fazem por isso, mas também é preciso ter um bom senso. Eu não me vou cansar de correr riscos porque sei aquilo que tenho no balneário. Aqui há pouco espaço para o erro e eu tenho noção disso. Vamos errar aqui e acolá, eu sou o primeiro a errar e eles também vão errar e eu aceito isso, desde que haja sempre compromisso."

Desempenho defensivo

"Acho que é o meio copo. A análise será certamente diferente entre os jogos da Liga Europa e do campeonato. São as tais dores de crescimentos que eu falo. É preciso tentar perceber as formas de contrariar as formas de saída do adversário. O Vitória também era a melhor defesa do campeonato quando fomos lá e sofreu três golos e não é porque defendeu mal. O Sporting tem possivelmente a melhor defesa da Liga neste momento e também sofreu quatro golos contra nós na Supertaça. Vão acontecer erros, vão continuar a acontecer, mas pela forma como continuam a trabalhar e da forma como se comportam dá-me conforto para perceber o caminho que está a ser percorrido."

Que FC Porto amanhã

"Um FC Porto altamente competitivo, ambicioso e a querer muito ganhar. Muito ciente daquilo que terá de fazer com bola, mas também no que terá de fazer quando o Sp. Braga a tiver. Um FC Porto com uma vontade louca de ganhar amanhã."