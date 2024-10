Diogo Costa “feliz” no FC Porto, “mas já se sabe”

O guarda-redes Diogo Costa reafirma: “se nunca deixar o Porto, o clube que amo e onde aprendi a jogar futebol, serei um homem feliz, mas já sabe o que é a vida de um futebolista”.

Em entrevista à BBC Sport, no dia do FC Porto – Manchester United para a Liga Europa, Diogo Costa deixou a antevisão à partida:

“Sabemos que o United não vem de bons jogos, mas também sabemos o que é o Manchester United. Para mim, é a maior equipa de Inglaterra, um clube especial e que admiro desde miúdo. É como um jogo da Liga dos Campeões, sabemos que vai ser um grande jogo. Precisamos de dar o nosso melhor para ganhar o jogo”, referiu.

Lembrado da exibição por Portugal, contra a Eslovénia, em que defendeu três penáltis, o guardião dos portistas explicou:

“Claro que vejo os vídeos dos jogadores que vão bater os penáltis, tudo o que ajuda eu vou bater. Nos jogos, penso nos vídeos, mas no final é o instinto que me vai fazer decidir naquele momento. Sempre tentei ser um guarda-redes mais completo. Não quero apenas defender penáltis. Não quero apenas jogar com os pés. Quero ir aos cruzamentos. Quero fazer a diferença em todos os jogos, e não apenas nos momentos especiais”, referiu.

Diogo Costa lembrou ainda Casillas, guarda-redes espanhol com quem se cruzou no FC Porto.

“Iker é uma grande lenda, aprendi todos os dias a treinar coisas técnicas com ele, mas acima de tudo foi a sua mentalidade. É um tipo que está sempre a querer aprender. E mesmo ele costumava dizer: 'Tenho mais de 30 anos, mas ainda estou a aprender coisas'”.

A fechar, Diogo Costa deixou elogios ao presidente e ao treinador do clube: “duas pessoas que conhecem a história do clube”.

O FC Porto – Manchester United, para a Liga Europa, está marcado para as 20h00 desta quinta-feira. A partida tem relato em rr.pt.