​O regresso do “irreverente e insatisfeito” Fábio Veira, por uns olhos do passado do futebolista

Depois de um regresso adiado aos relvados com a camisola azul e branca, Fábio Vieira conseguiu voltar a estrear-se pelo FC Porto. O médio teve os primeiros minutos este domingo, frente ao Arouca, e quem o conhece garante que “vai lutar”.

Bola Branca conversou com Luís Gonçalves, treinador de Fábio Vieira nos iniciados dos dragões. O técnico ainda vê traços do menino no homem.

“Continua a ser irreverente e insatisfeito. Vai procurar o seu espaço e não vai acomodar-se. Vai procurar corresponder e acredito que veio para o FC Porto porque entende que, correndo bem, pode alavancar a sua carreira para o patamar internacional”, explica o antigo técnico dos angolanos do Interclube.

A concorrência no miolo dos dragões é “muita” e Luís Gonçalves destaca o “muito bom arranque de época” de Nico González, mas não tem dúvidas sobre a preponderância que Fábio Vieira pode ter para a equipa de Vítor Bruno.

“Tem uma inteligência acima da média, lê e antecipa muito bem o jogo. Penso que foi com esse propósito que o Vítor Bruno pediu para ter o Fábio na equipa. Vejo-o a desequilibrar muito. É claro que a concorrência é grande, mas acredito que venha trazer coisas novas. É um jogador que encontra espaços onde outros não veem, tem muita qualidade de passe, cruza bem e é muito forte nas bolas paradas”, detalha.