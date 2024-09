Vítor Bruno. “Muito satisfeito com os jogadores”

O treinador do FC Porto, Vítor Bruno, elogiou o Arouca da primeira parte, mas ficou muito satisfeito com o segundo tempo dos dragões.

O jogo

"A primeira parte foi mais difícil, contra um adversário que joga bem. Na segunda parte mais contundentes, a intervenção ao intervalo também fez diferença. Ganhámos bem contra um adversário difícil"

Dificuldades do Arouca

"Baixou o David Simão, muita gente em linhas diferentes acaba por suar os alarmes. Não me lembro de nenhuma ocasião do Arouca. A primeira parte foi mais dividida. O Arouca melhor do que na segunda, também reduzido a dez. Mas injetámos mais um avançado dentro da área, fomos contundentes e ganhámos bem"



Equipa nervosa?

"Não me parece que estivesse nervosa. Às vezes há alguma impaciência por parte do público, que quer sempre ganhar desde o primeiro minuto... eu também quero. Os jogadores vieram de uma viagem, de um jogo europeu que deixou alguma mossa. Se as pessoas perceberem o enquadramento, às vezes não é bom ir com muita sede ao pote para não ser surpreendido. Parámos transições. Não concedemos perigo, não sofremos golos e marcamos 4. Muito satisfeito com os jogadores"



Campeonato está desnivelado?

"Há adversários que oferecem um determinado tipo de dificuldades, outros oferecem outras. As equipas estão niveladas, tirando os 3 grandes, o Sp. Braga, o Arouca, que vai acabar em cima na tabela, está muito bem orientada. Criou muitas dificuldades ao Sporting, apesar de ter ficado 3-0. Há adversários que têm especificidades. Não há gente incompetente, hoje todos têm capacidade"

Fábio Vieira

"Vai acrescentar valor. Todos acrescentam. Uns mais geniais, outros mais comprometidos, mais intensos, menos intensos. Perfis diferentes e no fim é preciso casar todos e funcionar como coletivo"



Manchester United



"No FC Porto todos os jogos são especiais. É sempre preciso ganhar. seja com o Manchester, é sempre preciso ganhar"