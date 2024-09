Vítor Bruno. “Nunca tivemos jogo controlado”

O treinador do FC Porto, Vítor Bruno, lamenta que a equipa não tenha conseguido controlar o jogo na Dinamarca contra o Bodo/Glimt para a Liga Europa.

O jogo

"Começámos bem, a chegar com relativa facilidade à área. Sentimos que era uma debilidade as saídas por fora deles, mas nunca tivemos jogo controlado perante adversário com jogo muito direto e muito físico. Tivemos dificuldades a travar movimentos de transição e duelos. Indicador das faltas ao intervalo é esclarecedor. Procurámos corrigir ao intervalo, mas mesmo com 10 eles conseguiram ampliar. Depois foi tentar. Muito com o coração, com muito jogo aberto a obrigar a largura, mas eles fecharam-se bem e agarraram-se ao que tinham no bolso”.

Mérito do adversário

"No golo do empate tínhamos a bola dentro da área adversária e sofremos uma transição. É um movimento em que eles são fortes e que devíamos estar mais equilibrados, mas não me parecia que devíamos mudar a nossa forma de jogar. Adversário foi contundente e fez-nos mal. Após a expulsão tentámos dar largura e realizámos vários remates, mas muitos deles não enquadrados. Mérito do adversário, estão de parabéns", disse.



Favoritismo do FC Porto?

Se pudesse não chutava para canto, chutava para fora do estádio. É um peso muito grande para um plantel tão jovem como este, além de que não faz parte do nosso compromisso diário. Pensar muito à frente era o primeiro erro para a equipa cair. Tropeçámos, há quem se levante outros não, mas isto é para quem se levanta rápido."

O FC Porto perdeu 3-2 na Dinamarca no primeiro jogo da Liga Europa.