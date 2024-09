Villas-Boas deseja que Vítor Bruno repita o seu sucesso na Liga Europa

André Villas-Boas sabe o que é conquistar a Liga Europa ao comando do FC Porto e, agora, espera que Vítor Bruno possa ter a mesma experiência, 14 temporada depois, pois o "compromisso" do clube é vencer.

A época de estreia (e a última) de Villas-Boas enquanto treinador do Porto terminou com a conquista do campeonato, da Taça de Portugal e da Liga Europa. É nesta última prova que os dragões se preparam, agora, para entrar em ação, sob a batuta do estreante Vítor Bruno.

Agora presidente, e em declarações aos jornalistas, esta terça-feira à partida para a Noruega, onde o Porto vai defrontar o Bodø/Glimt, Villas-Boas expressa o desejo de que Vítor Bruno tenha o mesmo sucesso.

"O FC Porto tem de ter um compromisso com a vitória em todas as competições. Não foge às nossas ambições e iremos disputar a [Liga Europa] até ao limite. Obviamente que, com a história que temos na competição, esse limite é vencer. Esperemos que sim", frisa.



Reforços escolhidos a dedo para "competir para ganhar títulos"

Três dos reforços de verão do FC Porto já conquistaram um lugar no onze inicial de Vítor Bruno. Nehuén Pérez no centro da defesa, Francisco Moura na lateral-esquerda e o último a brilhar, Samu Omorodion, com três golos em dois jogos na posição mais adiantada do ataque.

Villas-Boas não fica surpreendido com o rendimento dos recém-chegados: "É uma vontade da parte do FC Porto ser cada vez mais forte e competir para ganhar títulos. Esse é o nosso objetivo e por isso fizemos os reforços necessários à equipa para conquistar os títulos."

Ainda é cedo para avaliar formato "em fase muito embrionária"



A Liga Europa - tal como as restantes competições da UEFA - estreia, esta época, um novo formato de liga, que substitui a fase de grupos.

Como alguém que tem experiência europeia como treinador, apesar de agora o seu papel ser outro, André Villas-Boas prefere reservar opinião sobre este novo modelo, "que está em teste", para o fim.

"Há reações positivas e negativas. Estamos numa fase muito embrionária, mas vamos ver. [Esta nova fase de liga estará] sujeita a avaliação, seguramente, para uma melhoria que agrade sobretudo às pessoas que seguem o futebol", salienta o presidente do FC Porto.

O FC Porto estreia-se na nova Liga Europa no terreno do Bodø/Glimt, na quarta-feira, a partir das 17h45. Jogo com relato e acompanhamento exclusivamente online, na app e no site da Renascença.