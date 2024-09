Supercomputador aponta Porto como favorito a vencer Liga Europa

Já o Braga surge no 13.º lugar, com 1,7% de probabilidades de vencer o troféu.

Atrás do Porto surge o Athletic Bilbau (10,9%), cujo estádio de San Mamés acolherá a final. O Slavia Praga (9,6%) é o terceiro favorito, surgindo à frente de muitos dos grandes clubes que marcam presença na competição. Em quarto, surge o Tottenham (8,6%), à frente da Roma (8,2%), o Manchester United (7,1%), a Lázio (6,1%), o Galatasaray (5,2%), a Real Sociedad (3,6%) e o Eintracht Frankfurt (3,6%).

A Opta Analyst, uma empresa de análise de dados e estatística desportiva, recorreu a um supercomputador para calcular as probabilidades que cada equipa tem de vencer a Liga Europa, e apontou o FC Porto como o favorito, com uma probabilidade de 17,8%.

O FC Porto é, consequentemente, apontado como o mais provável de chegar aos oitavos de final, o que se verificou em 87,6% das simulações.

Recorde-se que o clube conquistou esta competição, quando ainda era a Taça UEFA, pela mão de José Mourinho em 2003 e mais tarde, em 2011 com André Villas-Boas (agora presidente do clube) como treinador.

O FC Porto defronta, esta quarta-feira, o Bodø/Glimt, no arranque da fase de liga da Liga Europa, um jogo marcado para as 17h45 que terá relato em exclusivo no site da Renascença.