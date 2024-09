"Seria um ato de loucura muito grande". Vítor Bruno pensa em abdicar dos calções no frio norueguês

Vítor Bruno, treinador do FC Porto, alerta para os perigos que o Bodø/Glimt pode causar na receção aos dragões no arranque da Liga Europa.

Em conferência de imprensa já na Noruega, o técnico não se assume como favorito a vencer o jogo e a competição e assume que deverá abdicar dos calções, imagem de marca nos primeiros meses como treinador principal do FC Porto.

Análise ao adversário: "Se olharmos para o adversário pelo que ele vale temos de perceber que há um sério aviso pelo que tem feito em casa. Ganhou todos os últimos oito jogos, nos últimos 30 jogos em competições europeias ganhou 24. É um rácio que nos deve deixar em alerta. Queremos começar a ganhar e sabemos que este formato de competição nos obriga a ganhar, qualquer tropeço na fase inicial pode hipotecar o que queremos alcançar mais à frente".

Mais sobre o Bodø/Glimt: "O Bodø/Glimt tem uma forma de jogar peculiar, ataca de uma forma e defende de outra. Tem a capacidade de vestir diferentes peles ao longo do jogo, o que diz muito do treinador. Se dermos espaço, sujeitamo-nos a que nos façam mal. Será um erro muito grande se deixarmos o jogo correr, se deixarmos o Bodø fazer o jogo que quer fazer e se dermos espaço".

Continuará a usar calções, apesar do frio? "Seria um ato de loucura ir de calções amanhã, ou de muito pouca inteligência. Mas nunca se sabe, pode acontecer".



Pensa rodar para evitar sobrecarga? "Não me parece que seja o caso de fazer rotação nesta fase. Eventualmente poderão acontecer alterações, mas não será feita uma revolução no onze".

Porto é candidato a vencer a Liga Europa? "O peso do clube obriga-nos a olhar para acrescentar troféus ao museu. Ganhar duas vezes a prova neste milénio funciona quase como uma inspiração para nós. Eventualmente podemos pedir algum conselho ao nosso presidente, que foi a última pessoa a ganhá-la. É um caminho muito difícil e um erro se começarmos a projetar e a esquecer o quem vem amanhã".

André-Villas Boas assumiu-se como favorito: "Temos a pressão de nos comprometermos diariamente com a vitória, queremos enraizar essa mentalidade no balneário e a Liga Europa é uma competição exigente, com um formato diferente, o que gera uma expetativa enorme. É dar um passo de cada vez e queremos instituir um vício enorme de ganhar".

Estreia pessoal nas provas europeias: "É um marco, mas será o que tiver de ser. Não ligo muito a métricas e a números, não tenho muito interesse, mas ficarei satisfeito não por mim, mas se isso coincidir com três pontos".