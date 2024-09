"Agressividade no sintético norueguês" pode apagar fogo ao dragão. E Mourinho que o diga...

Atenção, FC Porto, cuidado com a agressividade do Bodo/Glimt.

Os dragões jogam esta quarta-feira na Noruega, para a estreia na Liga Europa 2024/25, e Bola Branca foi ouvir um dos portugueses que atuam no futebol do país: Danny Gonçalves, extremo, que chegou no ano passado ao Lillehammer.

"Pode ser complicado, será 50/50, eles são muito aguerridos e essa agressividade será um problema para o Porto", começa por alertar o jogador de 23 anos, que verifica que a partida não está a motivar grande interesse junto dos adeptos.

"O jogo passa claramente ao lado dos noruegueses, que só ‘ligam’ mais às equipas locais", revela, ao mesmo tempo que recorda o que observou e concluiu do Bodo/Glimt e que vai ao encontro do que é nos dias de hoje o futebol norueguês.

"Fui ver um jogo deles e disse: não parece a equipa que ganhou à Roma. A 1ª Liga daqui é como uma 2ª ou 3ª em Portugal, em termos de qualidade", atira Danny, sobre um conjunto que até já bateu o pé a José Mourinho, há quase três anos, quando este orientava a Roma na Liga Conferência. E que surpresa foi, a goleada por 6-1.

Agora, em solo escandinavo, a formação de Vítor Bruno terá, sobretudo, uma dificuldade maior. Para além de outra que, para felicidade lusa, até não se manifesta nesta altura.

"A temperatura não será problema… vão apanhar um ‘bom tempo’ com nove, dez graus. Já o sintético pode ser um problema. Embora os sintéticos também sejam bons", finaliza o atacante.