Vítor Bruno. “Vitória é claramente justa”

O treinador do FC Porto, Vítor Bruno, reconhece que os dragões melhoraram na segunda parte em Guimarães.

Primeira parte

"Fazia parte do plano tentar desgastar a função defensiva do Vitória, que só sofreu dois golos nos jogos disputados. Tentámos procurar caminhos de forma eficiente, para tentar encontrar espaços e poder ameaçar a linha de médios do Vitória. Conseguimos fazer isso e bem, faltou-nos os 25 metros finais do campo. Na segunda parte seria importante ameaçar a primeira linha. Os primeiros 75 metros estavam lá, mas o campo tem 100. A vitória é claramente justa, mas são três pontos, não mais do que isso".

Samu

"O Samu está a começar a conhecer os colegas, percebeu-se que a linguagem corporal não é a melhor com os colegas. O Samu tem feito um percurso alavancado na sustentabilidade diária, com colegas novos, a forma como ataca os espaços. É o perfil que queremos no FC Porto, mas temos outros. Esteve bem, mas estou contente com todos, para perceber os jogadores e o que têm na frente, para aparecerem a nível alto. Na segunda parte, o Vitória estava a ficar desgastado e percebeu-se isso. O Fran [Navarro] pode fazer isso também e o Danny também está a perceber isso. Algo inegociável é o compromisso com a equipa."

Eustáquio titular

"Eles são todos importantes, não me canso de dizer. Não digo da boca para fora, é um excelente profissional, como é o Vasquinho, perceber de que forma podemos melhorar o jogo. Fez um jogo bom, disciplinado e as vezes é difícil dar a resposta que ele deu. Às vezes é difícil olhar para o adversário e perceber como é que os nossos jogadores podem crescer. O Stephen e eu já nos conhecemos, ele não é novo aqui, e assim é mais fácil"

Otávio de fora

"O Otávio não jogou, vai começar a especulação, é natural. Tem a ver com tirar o jogador do olho do furacão. Obviamente que as pessoas olham para os erros, às vezes é preciso sair de cena e tirar os holofotes dele"

Segue-se o Bodo Glimt

"Sermos sérios, atacarmos o treino amanhã e pensar no jogo de quarta-feira. Muita gente se calhar não conhece o Bodo Glimt, mas é uma boa equipa, com um ambiente difícil, como era aqui, onde estivemos bem"

O FC Porto derrotou o V. Guimarães por 3-0.