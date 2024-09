Vítor Bruno. "Terá que ser sempre um grande FC Porto” em Guimarães

O treinador dos dragões, Vítor Bruno, elogia o V. Guimarães, que está a fazer grandes resultados no início da época, e promete “um grande FC Porto”.

V. Guimarães

“Em relação ao Vitória, tem o melhor arranque do milénio. Uma dinâmica de vitória. Vai jogar em casa, vem de uma vitória que tem um impacto diferente. Teremos que ser muito nós. Ambiciosos e altamente competitivos, correr muito. Sem esquecer que é um jogo de futebol e de perceber que podemos ter que adaptar"

O V. Guimarães vai ter que mudar na defesa. O FC Porto também tem mudado na defesa

"Não sei se o Vitória vai alterar. Tendo em conta o que o Rui Borges disse, parece que o Villanueva está em dúvida. O Tomás Ribeiro entrou bem, fez o golo em Braga, está bem, está motivado. Quanto à nossa linha defensiva tenho confiança em todos"

Samu titular?

"O Rui Borges diz que está à espera de possíveis alterações, que sabe o que pode oferecer um Danny ou um Samu. Devemos não esquecer que há um Fran e um Deniz. Temos um caráter obsessivo de olhar para métricas. Enquanto garantir certos comportamentos, o Danny irá sempre ter vida. O Samu fez Jogos Olímpicos, regressa ao clube, regressa ao Atlético, vem para o FC Porto e depois vai para a seleção... ficou privado do contacto com o grupo. Aos poucos está a imiscuir-se no trabalho dos avançados no nosso modelo. Depende de muita coisa, do rendimento deles, daquilo que o adversário pede, de que forma podemos atacar o jogo. Qualquer dos 4 avançados dá garantias daquilo que é a missão de um avançado do FC Porto. Claro que há muitos outros fatores."

Frente a este V. Guimarães, terá que ser um grande FC Porto

"Terá que ser sempre um grande FC Porto. Coletivamente é uma equipa muito bem trabalhada, qualquer adversário que vai ao D. Afonso Henriques passa por dificuldades. Temos que inspirar os que me rodeiam, que queiram sempre ganhar, ganhar e ganhar. Que isso esteja nas entranhas de todos. Os jogadores não se devem desvincular do plano, mas eles também têm que tomar decisões. Pode sempre emergir um momento de alguém. A beleza do futebol é essa. O futebol é o único desporto do mundo em que uma equipa pode ter total supremacia e não ganhar."

Papel de Pepê

"Obedece ao tal plano estratégico. O Pepê aparece duas vezes na cara do golo. Com o Rio Ave apareceu de fora para dentro. São nuances, e não nos lembramos disso pontualmente. Obedece a certas regras. O Pepê pode jogar por trás, à direita, como lateral, apesar de não ficar tão satisfeito."

Rodrigo Mora?

"O Mora terá espaço para crescer, tem estado bem na B, tem feito golo. Também pela forma como se entrega ao jogo e respeita o que lhe é pedido. Tem muito talento, mas não podemos colocar peso. Quando tiver que ser lançado, será lançado... e já esteve mais longe de acontecer. Temos muitas soluções. Adoro a forma como se entregam. Dá-me um prazer brutal trabalhar com eles."

Integração de Deniz Gül

"Achamos que é benéfico que ficasse integrado com o grupo, até para saber o nome dos colegas... às vezes ainda falha um ou outro. Vai começar a jogar. Se amanhã ou mais à frente... fica no ar."

Quanto aos incêndios, a qualidade do ar condicionou?

"Condicionou na forma de abordar o treino, o número de pausas, limpar vias respiratórias, hidratação. Não estava um ar irrespirável, mas com o tempo criava dificuldade. Não falo com eles da boca para fora. Sou muito claro. Muito congruente nas tomadas de decisão. Todos eles são importantes. Não é paleio para a praia. Todos eles vão ser importantes, com planos diferentes. É olhar para o adversário e rentabilizar o tempo entre jogos. O tempo é dos bens mais preciosos que temos."