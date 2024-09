Vítor Bruno. “Se alguém questiona o resultado é porque viu um jogo diferente”

O treinador do FC Porto, Vítor Bruno, considera justa a vitória sobre o Sp. Farense e diz não perceber as queixas do técnico algarvio.

"Ganhou porque tinha de ganhar e ganhou bem. Se alguém questiona o resultado é porque viu um jogo diferente. O guarda-redes [Ricardo Velho] fez um jogo fenomenal, falhámos 7/8 lances de golo, atirámos 4 vezes ao poste, fomos avassaladores”, disse.

O técnico dos dragões acrescenta: “Marcámos a abrir [a segunda parte], depois sofremos um golo num erro individual, que faz parte do nosso crescimento. A equipa está preparada para proteger um colega que possa errar. É um erro de alguém que trabalha e que a mim não me incomoda porque sei da casta de que é feito. A equipa sentiu necessidade de ganhar o jogo para camuflar o erro e ganhar”.