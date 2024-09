Villas-Boas: "Que daqui a alguns anos se sente uma mulher na cadeira de sonho que ocupo"

André Villas-Boas espera que, um dia, o FC Porto tenha uma presidente mulher.

No discurso de abertura do Women Leadership Forum, uma conferência sobre liderança feminina no desporto que se realiza, esta quarta-feira, no Estádio do Dragão, o novo presidente do FC Porto expressa um desejo para o futuro do clube.

"Que daqui a alguns anos, na cadeira de sonho que hoje ocupo, se sente uma mulher portista, que aqui estará honrando o nosso compromisso com a vitória e elevando o estatuto do FC Porto ao de clube dos clubes", declara.

O desejo de um presidente que criou a primeira equipa sénior de futebol feminino no FC Porto. No jogo de estreia, a apresentação aos sócios e adeptos, diante da União de Leiria - outra equipa recém-formada -, a equipa portista levou 31.093 adeptos ao Estádio do Dragão, batendo o recorde histórico de assistência de um jogo de futebol feminino em Portugal.

"Um passo sustentado da nossa parte, com responsabilidade interna, porque os sócios exigem projetos vencedores e também responsabilidade externa, pois somos uma bandeira", sublinha.



Villas-Boas assinala, também, que a criação da equipa feminina e a introdução de vários novos escalões na vertente feminina noutras modalidades "subtraiu anos de atraso" na luta pela equidade de género no FC Porto.