Tiago Djaló fecha defesa do FC Porto por empréstimo da Juventus

O FC Porto oficializou, esta segunda-feira, a contratação do defesa-central Tiago Djaló, por empréstimo da Juventus até ao final da época.

No site oficial, o clube informa que o português, de 24 anos, fica no Dragão até ao final da temporada, com Mundial de Clubes incluído, "num acordo sem custos associados". Não é referida qualquer opção de compra.

Djaló vai vestir a camisola 3, que pertencia a Pepe, que se retirou após o Euro 2024. É o sexto reforço portista este verão, depois de Samu Omorodion, Deniz Gül, Fábio Vieira, Nehuen Pérez e Francisco Moura.

Formado no Sporting, Tiago Djaló não chegou a estrear-se pela equipa principal dos leões, antes de se mudar para os sub-19 do AC Milan. Também só lá esteve uma época, até ser contratado pelo Lille.

Em quatro temporadas no clube francês, teve como ponto alto a conquista do campeonato, contra o todo-poderoso PSG. As boas exibições valheram-lhe a chamada à seleção, precisamente para substituir Pepe (Covid-19), embora não tenha chegado a estrear-se. Também deu o salto para a Juventus, na última época, no entanto, uma lesão do ligamento cruzado anterior, contraída ainda no Lille, tiraram-lhe espaço.

Tiago Djaló deixa a Juventus e muda-se para o Dragão, ainda que a título temporário, com um só jogo disputado pela "Vecchia Signora".