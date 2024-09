FC Porto manifesta "profundo desagrado" com venda gorada de Galeno ao Al-Ittihad

O FC Porto confirma que a venda de Wanderson Galeno ao Al-Ittihad, que ia fazer-se por 50 milhões de euros, caiu à última hora e dá conta do "profundo desagrado" com a forma como o processo se desenrolou.

Em comunicado no site oficial, a SAD portista dá conta da "transferência gorada" do avançado internacional brasileiro, de 26 anos, já depois de ter sido alcançado "acordo total" entre os clubes e Galeno.

"O FC Porto informa que irá enviar uma comunicação para o Chairman do referido clube e para o Chairman da Liga da Arábia Saudita, dando nota do profundo desagrado pela forma como o processo foi conduzido e abortado após se ter chegado a um acordo total entre os clubes e o atleta", lê-se.

Segundo a CNN Portugal, Galeno, que ia ganhar 6,5 milhões de euros limpos por época, despediu-se dos colegas de equipa e limpou o cacifo no Olival, e esteve à espera durante várias horas para realizar exames médicos, mas no final descobriu que ficaria no Dragão. O Fundo Soberano da Arábia Saudita teria aprovado a contratação do avançado, pelos valores em causa, para, afinal, o Al-Ittihad recusar o negócio.

Ainda assim, o Porto "congratula-se por poder contar" com Galeno para esta época e "reforça a confiança nas capacidades e na motivação do profissional para continuar o magnífico desempenho" pelo clube.