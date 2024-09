FC Porto bate recorde de assistência de jogos de futebol feminino em Portugal

É histórico: o FC Porto bateu, este domingo, o recorde de assistência de jogos de futebol feminino em Portugal.

Foi uma enchente no Dragão para o jogo de apresentação daquela que é a primeira equipa de futebol feminino do clube portuense. O jogo era de entrada livre e, este domingo ao final da manhã, a nação portista compareceu em peso: no total, 31.093 adeptos foram até às Antas para ver a equipa jogar contra o União de Leiria, outra equipa recentemente criada.

O primeiro golo foi de Matilde Vaz, apontado nos primeiros momentos da partida. Ao intervalo, a equipa azul e branca já vencia por 5-0.

No final da partida, o resultado favorecia de forma clara a equipa da casa, que venceu por uns expressivos 9-0.



Antes do jogo, o presidente do FC Porto, André Villas-Boas, foi ao balneário discursar para a equipa, relembrando que estavam prestes a "fazer parte da História do clube".

"Tenham bem noção do momento que estão a viver", reiterou, não deixando de garantir que era "um momento de grande orgulho", "histórico para o FC Porto".

[Notícia atualizada às 16h01 de 1 de setembro de 2024 para acrescentar o número exato de adeptos no Estádio do Dragão, este domingo]