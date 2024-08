Vítor Bruno: "Sporting montou uma teia de que tivemos dificuldades em sair"

Vítor Bruno concede a justeza da vitória ao Sporting, no clássico de Alvalade, e admite que o FC Porto teve dificuldades em sair da "teia" que o rival montou. O treinador também lamenta que o 1-0 tenha surgido durante o que entende ter sido o melhor momento da sua equipa.

"Quando menos se fazia prever, sofremos o golo e, a partir daí, começámos a correr atrás. A equipa caiu um bocadinho e não conseguiu reagir. Com isto não quero tirar mérito ao Sporting, foi um justo vencedor", refere o técnico portista, em declarações à Sport TV.

O FC Porto vê o Sporting isolar-se na liderança do campeonato (à condição, pois falta o Famalicão jogar), com mais três pontos, e permite ao Benfica, que empatou nesta quarta jornada, ficar a dois pontos.

Análise ao jogo: "Entrámos bem, os primeiros 20 minutos são bons, na forma associada como chegámos ao último terço. Tivemos três ou quatro aproximações com perigo. Depois, encolhemo-nos em demasia, os nossos alas ficaram demasiado atrás, o Sporting montou uma teia de que tivemos dificuldades em sair e criou oportunidades de golo. Na segunda parte, resolvemos os problemas, os nossos alas ficaram mais soltos, e no nosso melhor período sofremos o golo. Tentámos injetar energia com as substituições, mas o Sporting nos descontos fez o 2-0 e matou o jogo."

Problemas nas alas: "Os alas começaram a ficar muito fundos, começámos a controlar em demasia a largura e os alas desgastaram-se muito e perderam capacidade de transição. Corrigimos ao intervalo, criámos um mecanismo e conseguimos. Quando menos se fazia prever, sofremos o golo e, a partir daí, começámos a correr atrás. A equipa caiu um bocadinho e não conseguiu reagir. Com isto não quero tirar mérito ao Sporting, foi um justo vencedor."

Derrota: "Significa três pontos, nada mais do que isso. Ninguém é campeão nem deixa de o ser à quarta jornada. Os pilares de uma equipa constroem-se nas relações entre os jogadores. Não vamos ter nesta pausa todos os jogadores que vieram, mas vamos continuar a trabalhar muito. Temos um caminho pela frente que está a ser construído de forma sólida e sustentada."

Se não houver mais reforços, o plantel dá garantias? "Dá, dá garantias."